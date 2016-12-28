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28. 12. 2016

Во время пожара из санатория в Бобруйске эвакуировали 30 человек

Источник фото: МЧС

Во второй половине дня 27 декабря на территории санатория «Шинник» в Бобруйске загорелся строительный мусор. Из здания было эвакуировано 30 человек, сообщили сегодня в Могилевском областном управлении МЧС.

Около 16:00 в службу 101 поступило сообщение о задымлении на первом этаже приемно-медицинского корпуса. Еще до прибытия спасателей сотрудники санатория самостоятельно эвакуировали людей на улицу. Никто не пострадал.
 
В МЧС сообщили, что предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Сейчас устанавливаются виновные лица.
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