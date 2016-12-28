СК ищет очевидцев ДТП под Бешенковичами, в котором пострадало 8 человек

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Бешенковичском районе, где пострадало 8 человек, и разыскивают очевидцев, которые могут помочь восстановить картину произошедшего. Авария случилась около 8 часов утра 27 декабря на автодороге М3 «Витебск-Минск» возле деревни Сосняны.

Они установили, что 51-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и съехал в кювет. Там он столкнулся с грузовой машиной MAN, которую незадолго до этого также вынесло в кювет. В результате аварии получили травмы 8 пассажиров ГАЗ, все – жители Витебска. Все пострадавших госпитализировали в Бешенковичскую районную больницу, причем трое мужчин находятся в реанимации.

В отношении водителя ГАЗ возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

В Следственном комитете просят граждан, ставших очевидцами ДТП или располагающих сведениях об этом происшествии, позвонить по телефону (80212) 48-66-37.