За убийство собственных детей жителя Мозыря расстреляют

28 декабря 2016 года Гомельской областной суд приговорил к смертной казни 39-летнйго жителя, который убил двоих собственных детей, чтобы отомстить ушедшей от него супруге. Мужчину признали виновным в убийстве 9-летней Киры и 17-летнего Влада, за его приговорили к высшей мере наказания – расстрелу.

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В ходе рассмотрения уголовного дела прокурор настаивал, что мужчина осознавал свои действия, а мотивом преступления стала месть жене, которая ушла к другому и подала на развод. Эта трагедия произошла в январе этого года. Пьяный житель Мозыря убил сына и дочку, приехал в квартиру жены, во всей ей признался и спрыгнул с балкона 4-го этажа, пытаясь свести счеты с жизнью. Он получил многочисленные переломы, но выжил.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.