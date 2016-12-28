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28. 12. 2016

Под Гомелем подростку оторвало палец при взрыве петарды

В поселке Путеводная Звезда Гомельского района 13-летний школьник серьезно пострадал при запуске петарды. Из-за взрыва петарды у подростка оторвало палец и переломало еще два, сообщили сегодня в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Мальчишка пошел на улицу ждать своего приятеля и нашел в снегу петарду. Он решил ее взорвать, для чего попытался поджечь фитиль. Внезапно снаряд взорвался прямо у него в руках. Его товарищ как раз приближался, когда раздался взрыв. Он сразу же сообщил о произошедшем своему отцу, а тот вызвал скорую помощь.
 
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у школьника минно-взрывную травму левой кисти: перелом первого и третьего пальца со смещением отломков, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги, ссадины и ушибы.
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