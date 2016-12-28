В Минске из-за замыкания елочной гирлянды сгорела квартира

Утром 28 декабря в Минске горела однокомнатная квартира на первом этаже многоэтажного дома на улице Алтайской. Пожар произошел из-за короткого замыкания новогодней гирлянды, которая висела на елке. В Минского городском УМЧС рассказали подробности ЧП, а также порекомендовали гражданам внимательнее относиться к электрическим украшениям в период новогодних праздников.

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Около 9:00 соседи, взволнованные сильным дымом в подъезде, стали звонить в МЧС. Выяснилось, что он шел из квартиры на первом этаже, в которой загорелось имущество.

26-летняя минчанка и двое малолетних детей успели вовремя покинуть жилище. При этом женщина пыталась самостоятельно потушить елку. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания гирлянды.

Столичные спасатели предупредили граждан, что любой электроприбор нельзя оставлять без присмотра. Также стоит обратить внимание на то, что нередко производители указывают в инструкции, что елочную гирлянду нельзя использовать больше 3-х часов подряд.

Перед тем, как включить гирлянду, нужно ознакомиться с инструкцией и осмотреть изоляцию. «Особое внимание обратите на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов, провода с лампочками», - отметили в МЧС.