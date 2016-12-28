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28. 12. 2016

Премьер-министр: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне

Андрей Кобяков Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Беларусь проведет вторые Европейские игры в 2019 году на достойном уровне. Об этом в среду, 28 декабря, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на церемонии вручения государственных наград заслуженным людям страны.

По его словам, Беларусь удалось привлечь крупнейший континентальный спортивный форум благодаря своей открытости и авторитету на международной спортивной арене. «Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне»,  – добавил глава правительства.
 
Андрей Кобяков вручил тренерам благодарности президента и подчеркнул, что благодаря их труду в 2016 году спортсмены поднимались на пьедесталы 529 раз. В общей сложности они выиграли 154 золотых, 168 серебряных и 207 бронзовых медалей.
 
Ранее президент Александр Лукашенко рассказал, что на организацию и проведение II Европейских игр планируется потратить около 50 млн долларов. «А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут", - заявил он 14 ноября на встрече с коллективом ОАО "Могилевхимволокно".
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