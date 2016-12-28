Премьер-министр: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне

Беларусь проведет вторые Европейские игры в 2019 году на достойном уровне. Об этом в среду, 28 декабря, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на церемонии вручения государственных наград заслуженным людям страны.

По его словам, Беларусь удалось привлечь крупнейший континентальный спортивный форум благодаря своей открытости и авторитету на международной спортивной арене. «Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне», – добавил глава правительства.

Андрей Кобяков вручил тренерам благодарности президента и подчеркнул, что благодаря их труду в 2016 году спортсмены поднимались на пьедесталы 529 раз. В общей сложности они выиграли 154 золотых, 168 серебряных и 207 бронзовых медалей.