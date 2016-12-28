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28. 12. 2016

В Казахстане компания подделывала белорусское сливочное масло

В Казахстане обнаружили подделки белорусской молочной продукции. Комитет по защите потребителей Министерства национальной экономики этой страны выявил факт поддельного сливочного масла известных белорусских производителей.

По сведениям Kazakhstan Today, к производству подделки причастна компания VKV Company из Алматы. Она оптом скупала масло разных производителей, перерабатывала, добавляя спреды и другие компоненты, а затем расфасовывала готовый продукт в упаковки белорусских предприятий – Слуцкого сыродельного комбината и Лепельского молочно-консервного завода.
 
В данный момент проводится проверка деятельности VKV Company. По ее итогам будет принято решение о принятии мер административного воздействия.
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