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28. 12. 2016

Белорус сел на шпагат между двумя движущимися БелАЗами - видео

Бесстрашный белорусский каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на шпагат между двумя движущимися машинами.

Однако белорус выполнил трюк между двумя карьерными самосвалами БелАЗ, сообщает TUT.by:
 

И трюк Жан-Клод Ван Дамма:

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