Стратегия развития Нацбанка: финансовая стабильность и таргетирование инфляции

Национальный банк Беларуси утвердил Стратегию институционального развития на ближайшие четыре года (2017-2020 гг). Этот документ впервые определил миссию, видение и среднесрочную цель институционального развития Нацбанка. В нем также сформулированы задачи, пути и способы достижения поставленных целей, сообщили Телеграфу в управлении информации и общественных связей НБРБ.

На ближайшие четыре года Нацбанк установил масштабные цели. Он собирается достичь позиции устойчивой успешности, обеспечивая сбалансированность институционального развития по трем основным векторам – доверие, качество и эффективность. Основным ориентиром станет развитием Нацбанка как государственного органа, который обладает необходимыми полномочиями, имеет оптимальную организационную структуру и высококвалифицированный персонал, реализует открытую и последовательную политику при помощи современных инструментов и методов.

Чтобы достичь поставленные цели, Нацбанк сформулировал ряд стратегических инициатив на среднесрочную перспективу: переход от монетарного таргетирования к инфляционному, создание эффективной институциональной архитектуры финансовой стабильности, обеспечение безопасного функционирования банковской системы, формирование благоприятных условий для расширения сферы применения цифровых технологий, поэтапная либерализация валютных отношений.

«Переход на качественно новый уровень институционального развития станет основой успешности Национального банка в достижении установленных законодательством основных целей его деятельности, что является неотъемлемым условием сбалансированного роста белорусской экономики, повышения уровня и качества жизни населения Республики Беларусь», - заявили в Нацбанке.