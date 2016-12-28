Лента RSS
Подписаться на ленту
28 декабря 2016, среда, 19:50
-1°C
Завтра -3°C
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
28. 12. 2016

В США надеются на укрепление отношений с Беларусью

Посольство США в Минске Источник фото: Sputnik

Сегодня, 28 декабря, исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и США. По этому случают Министерство иностранных дел Беларуси и американское посольство в Минске сделали заявления.

В заявлении диппредставительства отмечается, что США рассчитывают на укрепление отношений с Беларусью на благо интересов обеих стран. С 1991 года, когда между государствами была установлена дипломатическая связь, США «твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благополучию».
 
В течение 25 лет государства работали над укреплением европейской и мировой безопасности. США приветствовали решение Беларуси отказаться от ядерного оружия в 1994 году, а также помогают укреплению безопасности ядерных и радиологического материалов в республике. Также в заявленрии отмечается, что за эти годы США потратили почти 250 млн долларов на поддержку развития демократии и экономики в Беларуси. Тысячи белорусов посетили  Соединенные Штаты в рамках образовательных и профессиональных программ, а американские учителя и эксперты приезжали в Беларусь для обмена опытом с коллегами.
 
«Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси. Представители внешнеполитического ведомства отметили, что в даже в самое сложное время страны сотрудничали в вопросах, имеющих определяющее значение для безопасности и благополучия международного сообщества.
 
В МИД выразили надежду на то, что процесс улучшения отношений между Беларусью и США будет не только способствовать развитию сотрудничества, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе.
  • Предприятия и ведомства:
  • МИД
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.