МВД устанавливает нелегальных клиентов визового центра: их будет сотни

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили подробности дела визового центра в Минске, сотрудники которого предоставляли поддельные документы для получения шенгенских виз. По их данным, количество нелегальных клиентов, воспользовавшихся услугами фирмы, будет идти на сотни. Среди них часто были нелегальные мигранты и выходцы из стран с повышенной террористической активностью.

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Белорусские правоохранители сейчас устанавливают точное количество тех, кто успел воспользоваться услугами столичного визового центра vizacenter.by. Директор и сотрудники фирмы задержаны. Как выяснилось, они сотрудничали с организаторам каналов незаконной переправки нелегалов и оформляли для последних фиктивные свидетельства о регистрации по месту пребывания. Работала такая схема с 2013 года.

Сотрудники центра самостоятельно собирали нужные документы, используя поддельные печати разных банков и фирм. Всего у них было изъято более 300 тысяч долларов, около 100 поддельных печатей, более 950 пакетов поддельных документов визовой поддержки граждан. Фирма предлагала сделать визу за 1 день, многократную визу - за 3 дня. Стоимость многократного шенгена составляла 15 долларов, шенгенской визы на три года – 20. Хитом продаж на сайте указана «карта поляка».

Столичные следователи возбудили в отношении директора и сотрудников визового центра уголовные дела за организацию незаконной миграции и использование поддельных документов, штампов, печатей.