В ГУВД рассказали, какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Минске

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, какие автомобили чаще всего угоняют в Минске. С начала 2016 года владельцы «Жигулей» обращались в милицию по поводу пропажи своего авто 16 раз, хозяева «БМВ» - 15. Далее следуют «Фольксваген» (12 раз), «Опель» (10) и «Рено» (6).

Причем злоумышленники посягают не только на чужие автомобили. В прошлом году молодые люди угнали катамаран, также был зарегистрирован случай угона троллейбуса.

На сегодняшний день в белорусской столице зарегистрировано около 785 тысяч автомобилей. Однако только пятая часть из них обеспечена охраняемыми парковочными местами. Всего за январь-ноябрь этого года в Минске произошло 88 угонов и 18 краж авто. Сотрудники милиции обнаружили и вернули владельцам 100 машин.

Также в ГУВД рассказали, в чем заключается разница между угоном и кражей транспортного средства: «Угоном является неправомерное завладение транспортным средством или маломерным судном и поездка на нем без цели хищения. А кража - одна из форм хищения, под которой понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью».