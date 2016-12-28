Гомельскому семикласcнику взрывом петарды оторвало палец‍

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, вечером 27.12.2016 года в поселке Путеводная Звезда в Гомельском районе при запуске петарды серьезно пострадал тринадцатилетний школьник. Она взорвалась прямо у него в руках, в результате его подросток лишился одного пальца и получил переломы еще двух.

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Семиклассник отправился на улицу, чтобы погулять со своим приятелем и стал его дожидаться. Внезапно он обнаружил в снег петарду и решил взорвать. Когда он пытался поджечь полусгоревший фитиль, петарда взорвалась у него в руках. На крик подростка прибежал его товарищ, который тут же сообщил об инциденте своему отцу, а тот вызвал скорую помощь.

Пострадавшего мальчика доставили в Гомельскую городскую больницу №1. Врачи осмотрели его и диагностировали минно-взрывную травму левой кисти: переломы первого и третьего пальцев, отрыв второго пальца на уровне основы фаланги. Также у него зафиксировали ушибленные раны спинки носа и нижней трети левой голени.