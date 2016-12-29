В Минске задержали директора и сотрудников нелегального визового центра

В Минске сотрудники милиции задержали директора визового центра, его заместителя и менеджера, которые на протяжении трех лет, с 2013-го года, делали документы для нелегальных мигрантов, используя поддельные печати и документы. Об этом стало известно 28 декабря 2016 года от главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Частными клиентами нелегального визового центра были организаторы каналов незаконной миграции, выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Злоумышленники фальсифицировали справки с места работы, документы для получения карты поляка, выписки по банковскому счету и иные документы. При задержании из офиса было изъято около 300 тысяч долларов, около 100 поддельных печатей и более 900 пакетов поддельных документов визовой поддержки.

Возбуждено уголовные дела по ч. 2 ст. 371-1 (организация незаконной миграции) и ч. 2 ст. 380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК. Директор фирмы проходит одновременно по двум статья, а действия остальных фигурантов квалифицированы по ст.380.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают количество людей, успевших воспользоваться услугами визового центра. По предварительным данным, речь будет идти о сотнях клиентов.