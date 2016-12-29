Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 12:25
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,04
29. 12. 2016

В Минске задержали директора и сотрудников нелегального визового центра

В Минске сотрудники милиции задержали директора визового центра, его заместителя и менеджера, которые на протяжении трех лет, с 2013-го года, делали документы для нелегальных мигрантов, используя поддельные печати и документы. Об этом стало известно 28 декабря 2016 года от главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Частными клиентами нелегального визового центра были организаторы каналов незаконной миграции, выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Злоумышленники фальсифицировали справки с места работы, документы для получения карты поляка, выписки по банковскому счету и иные документы. При задержании из офиса было изъято около 300 тысяч долларов, около 100 поддельных печатей и более 900 пакетов поддельных документов визовой поддержки.
 
Возбуждено уголовные дела по ч. 2 ст. 371-1 (организация незаконной миграции) и ч. 2 ст. 380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК. Директор фирмы проходит одновременно по двум статья, а действия остальных фигурантов квалифицированы по ст.380. 
 
В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают количество людей, успевших воспользоваться услугами визового центра. По предварительным данным, речь будет идти о сотнях клиентов.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.