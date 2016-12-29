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29. 12. 2016

Нефтегазовый спор России и Беларуси переносится на следующий год

28 декабря 2016 года председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что решение нефтегазовых вопросов с Россией и по тарифной сетке переносится на следующий год. По его словам, стороны продолжат вести переговоры по этому вопросу вплоть до Нового года, но окончательное решение будет принято только в 2017 году.

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Также Игорь Ляшенко отметил, что Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех вопросов. Тема пересмотра тарифов поднималась на заседании межправительственной комиссии при участии представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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