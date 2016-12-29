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29. 12. 2016

В Гродно супруги пострадали, выталкивая горящий автомобиль из гаража

Источник фото: МЧС

В Гродно муж и жена получили ожоги, выталкивая загоревшийся автомобиль из гаража. Инцидент произошел во втором часу ночи 29 декабря на территории гаражного кооператива «Химик-авто». В 01:40 супруга владельца гаража позвонила в МЧС и сообщила, что их машина загорелась.

Когда спустя три минуты спасатели прибыли на место происшествия, автомобиль был полностью охвачен пламенем. Они потушили машину и установили, что во время разгрузки в гараже Ауди-100 внезапно загорелась. Супруги вытолкали горящую машину из гаража и получили ожоги первой-второй степени кистей рук и лица (5% поверхности тела). Их госпитализировали в ожоговое отделение больницы.
 
Машина сгорела дотла, а гараж удалось спасти, у него было повреждено лишь лакокрасочное покрытие дверей. По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания проводки.
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