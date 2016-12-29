Борисовчанин собирался продать гашиш, чтобы достойно отпраздновать Новый год

24-летний житель Борисова собирался продать килограмм гашиша, чтобы заработать денег и достойно встретить Новый год. Однако 19 декабря начинающего наркодилера задержали в Оршанском районе.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, молодому борисовчанину захотелось легких денег. В нелегальное дело он вложил свои деньги и 3 тысячи долларов, взятых в долг у знакомых. Собрав нужную сумму, парень поехал в Москву и купил около килограмма гашиша, чтобы потом его сбыть на территории Минска и Минской области. На обратном пути его задержали сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и бойцы СОБРа.

В багажнике «Опеля» был спрятан гашиш весом 940 г. «Один грамм вещества в зависимости от времени и места стоит в районе 50 долларов», - отметили в УВД.

Задержанный пояснил, что собирался потратить вырученные деньги на «достойную встречу Нового года». В отношении него возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.