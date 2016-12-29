Лента RSS
Подписаться на ленту
29 декабря 2016, четверг, 13:58
-2°C
Завтра 0°C
-2°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
29. 12. 2016

Борисовчанин собирался продать гашиш, чтобы достойно отпраздновать Новый год

Источник фото: МВД

24-летний житель Борисова собирался продать килограмм гашиша, чтобы заработать денег и достойно встретить Новый год. Однако 19 декабря начинающего наркодилера задержали в Оршанском районе.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, молодому борисовчанину захотелось легких денег. В нелегальное дело он вложил свои деньги и 3 тысячи долларов, взятых в долг у знакомых. Собрав нужную сумму, парень поехал в Москву и купил около килограмма гашиша, чтобы потом его сбыть на территории Минска и Минской области. На обратном пути его задержали сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и бойцы СОБРа.
 
В багажнике «Опеля» был спрятан гашиш весом 940 г. «Один грамм вещества в зависимости от времени и места стоит в районе 50 долларов», - отметили в УВД.
 
Задержанный пояснил, что собирался потратить вырученные деньги на «достойную встречу Нового года». В отношении него возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.