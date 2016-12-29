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29. 12. 2016

СК предъявил обвинение минчанину, дрифтовавшему на площади Победы

29.12.2016 года стало известно, что управление Следственного комитета по Минску завершает расследование уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина, который в конце ноября на автомобиле Mercedes дрифтовал возле монумента Победы. Мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу и уже ознакомился с обвинением.

Собранные доказательства позволили предъявить минчанину обвинение в хулиганстве (ч.1 ст. 339 УК) и надругательстве над историко-культурными ценностями (ч.2 ст.346). Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения противоправного деяния мужчина мог осознавать значение своих действий и руководить ими.
 
Как ранее писал Телеграф, 15 декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Пассажир, который снимал дрифт на видеокамеру, получил штраф на 126 рублей.
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