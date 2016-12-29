В Витебске вандалы осквернили Свято-Успенский собор

В Витебске сотрудники милиции проводят проверку по факту осквернения вандалами Свято-Успенского кафедрального собора. 26 декабря местная жительница обнаружила на стенах храмах буквенные и символические знаки, нарисованные черной краской.

Один из них - анархический символ. Также присутствует монограмма, представленная в форме рыбы, выдержка из Евангелия, сообщает местный портал Витьбичи

При этом хулиганов не остановило даже наличие камер видеонаблюдения на территории, прилегающей к собору. После обнаружения надписей на место происшествия вызвали милицию. Сейчас РОВД

Октябрьского района Витебска проводит проверку. По ее итогам будет правовая оценка действиям злоумышленников.