Под Гродно милиционер спас девушку, которой стало плохо в костеле

В Гродненском районе сотрудники милиции спас 16-летнюю девушку, которой стало плохо на рождественской службе в костеле. Капитан милиции Станислав Шутович оказал ей первую медицинскую помощь и на служебном автомобиле отвез в Сопоцкинскую больницу, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел поздно вечером 24 декабря во время рождественского богослужения в костеле в деревне Селивановцы. 16-летняя девушка, которая присутствовала там вместе с родителями, внезапно потеряла сознание. Находившиеся рядом прихожане растерялись, а дежуривший участковый инспектор, не раздумывая, стал спасать девушку.

Пока ехала «скорая», девушке лучше не становилось, и тогда милиционер решил отвезти ее на служебной машине в Сопоцкинскую больницу. Там стало понятно, что у нее обострилось сердечно-сосудистое заболевание и ее как можно быстрее нужно доставить в реанимацию в Гродно. Милиционер поехал навстречу реанимобилю, чтобы сопроводить ее к пострадавшей. Ее забрали и отвезли в реанимационное отделение гродненской больницы.

На следующее утро родители девушки сообщили Станиславу Шутовичу, что ее самочувствие стало гораздо лучше.