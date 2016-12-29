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29. 12. 2016

Под Гродно милиционер спас девушку, которой стало плохо в костеле

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Гродненском районе сотрудники милиции спас 16-летнюю девушку, которой стало плохо на рождественской службе в костеле. Капитан милиции Станислав Шутович оказал ей первую медицинскую помощь и на служебном автомобиле отвез в Сопоцкинскую больницу, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел поздно вечером 24 декабря во время рождественского богослужения в костеле в деревне Селивановцы. 16-летняя девушка, которая присутствовала там вместе с родителями, внезапно потеряла сознание. Находившиеся рядом прихожане растерялись, а дежуривший участковый инспектор, не раздумывая, стал спасать девушку. 
 
Пока ехала «скорая», девушке лучше не становилось, и тогда милиционер решил отвезти ее на служебной машине в Сопоцкинскую больницу. Там стало понятно, что у нее обострилось сердечно-сосудистое заболевание и ее как можно быстрее нужно доставить в реанимацию в Гродно. Милиционер поехал навстречу реанимобилю, чтобы сопроводить ее к пострадавшей. Ее забрали и отвезли в реанимационное отделение гродненской больницы.
 
На следующее утро родители девушки сообщили Станиславу Шутовичу, что ее самочувствие стало гораздо лучше.
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