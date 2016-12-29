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29. 12. 2016

Лукашенко назначил министра здравоохранения Жарко вице-премьером

Василий Жарко ушел с должности министра здравоохранения и стал заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня, 29 декабря, Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее должность вице-премьера занимала Наталья Кочанова, которая на прошлой неделе была назначена главой Администрации президента. В правительстве она курировала вопросы социальной сферы.
 
До назначения на должность заместителя премьер-министра Василий Жарко десять лет возглавлял Министерство здравоохранения.
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