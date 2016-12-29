Лукашенко: зарплаты из-за экономических перипетий невысокие, надо поднимать

Назначая министра здравоохранения Василия Жарко на должность заместителя премьер-министра, президент Александр Лукашенко рассказал, почему выбор пал именно на его кандидатуру, обозначил ряд задач, которые предстоит решить в ближайшее время, а также посоветовал новому вице-премьеру «не быть добрым дядей для кого-то». Также он рассказал про экономические перипетии, из-за которых у людей низкие зарплаты.

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По словам главы государства, на эту должность был назначен именно Василий Жарко благодаря серьезным успехам в здравоохранении и тому, что он – министр с огромным опытом. «Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности», - добавил он.

В правительства Василий Жарко будет курировать вопросы социальной работы, чем раньше занималась Наталья Кочанова, возглавляющая сейчас Администрацию президента. Белорусский лидер выразил надежду, что он сможет сплотить и организовать людей на решение ряда задач в развитии социальной сферы. Он напомнил про свое поручение по увеличению в 2017 году средней зарплаты в Беларуси до 500 долларов. «Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило», - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что серьезная работа ожидается в сфере спорта, где при больших затратах отсутствуют желаемые результаты. Сферу образования также нужно наводить порядок, и не только в школах: «Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть».