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29. 12. 2016

Литва просит Беларусь расследовать инцидент с новым корпусом реактора АЭС

Министерство иностранных дел Литвы потребовало от Беларуси предоставить полную информацию об инциденте с новым корпусом реактора для Белорусской АЭС. В МИД белорусскому послу Александру Королю была вручена дипломатическая нота в связи с этим происшествием.

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Представители внешнеполитического ведомства призвали Беларусь провести расследование инцидента и сообщить об его итогах Вильнюсу и Международному агентству по атомной энергетики (МАГАТЭ). Литовские дипломаты также выразили обеспокоенность повтором происшествия на БелАЭС, о которых узнают из СМИ, а не от официальных источников Беларуси.
 
Телеграф напоминает, что накануне на стройплощадку в Островецком районе прибыл новый корпус реактора, который заменит первый, поврежденный в ходе тренировки по его установке. Однако его транспортировка не обошлась без эксцесса: на железнодорожной станции «Славное» в Толочинском районе корпус зацепил опору контактной сети. Сообщалось, что он находился в защитном металлическом кожухе и не пострадал.
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