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29. 12. 2016

Под Молодечно колесо от трактора убило 23-летнего рабочего

Трагическое происшествие случилось 27 декабря в Молодечненском районе на строительстве свинокомплекса возле деревни Копачи. 23-летнего рабочего убило задним колесом от трактора, которое привезли на стройку в грузовике.

Колесо привезли, чтобы установить его на катке. В момент выгрузки колесо сорвалось с крюками тросов манипулятора и упало прямо на слесаря. Молодой парень погиб на месте.
 
Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели парня.
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