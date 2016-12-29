На Октябрьской площади построят бизнес-центр с бутиками и панорамным рестораном

На месте снесенного музея истории Великой Отечественной войны на Октябрьской площади в Минске возведут многофункциональный комплекс "БК Капитал Центр". В нем будут находиться бизнес-апартаменты, бутики, панорамный ресторан и подземный паркинг.

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О планах по застройке территории в 2017-2020 годах рассказал исполняющий обязанности директора совместного ООО "Белинте-Роба" Зоран Маркович. Ожидается, что затраты на реализацию проекта составят около 40 млн долларов. Инвесторы - европейские компании.

В бизнес-центре планируется разместить штаб-квартиры крупных компаний. В торговых точках будут продавать модную одежду и аксессуары, ювелирные изделия, эксклюзивные часы и другие товары.

По словам Зорана Марковича, комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку и будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов. Сейчас готовится эскизный проект. В строительно-монтажных работах будут участвовать только белорусские организации.