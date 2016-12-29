СК предъявил обвинение минчанину, дрифтовавшему на площади Победы‍

Двадцать девятого декабря 2016 года в Следственном комитете Беларуси сообщили, что 27-летнему водителю «Мерседес», который в конце ноября устроил дрифт на площади Победы в Минске, предъявлено обвинение. Столичное управление СК завершает расследование этого уголовного дела.

Минчанин уже прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты не выявили у него каких-либо нарушений и пришли к выводу, что в тот момент он мог руководить своими действиями и в полной мере осознавал их.

Мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 339 (хулиганство) и по части 2 статьи 346 (надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса. Сейчас он знакомится с материалами дела. Вскоре состоится суд.