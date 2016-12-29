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29. 12. 2016

Минск надеется решить нефтегазовый вопрос с Москвой в I квартале 2017 года‍

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Беларусь рассчитывает решить нефтегазовый вопрос с РФ в первом квартале 2017 года. «Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов», - заявил сегодня, 29.12.2016 года, заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Он отметил, что сейчас белорусская и российская стороны ищут «все возможные источники и механизмы», чтобы вернуть прежние договоренности. По словам вице-премьере, взаимопонимание есть. Есть также аргументы и нужные инструменты для реализации совместного плана действий.
 
«Надеемся вопрос решить не позднее первого квартала следующего года», - заключил Владимир Семашко.
 
Ранее председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил, что переговоры продляться вплоть до наступления Нового года, а конкретные решения будут приняты уже в 2017 году.
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