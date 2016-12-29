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29. 12. 2016

В лесу Лидского района из-за упавшей сосны погиб 20-летний парень

В Лидском районе (Гродненская область) погиб 20-летний парень, сотрудник одной из строительных бригад сельскохозяйственного предприятия, который работал на валке леса. Внезапно на рабочего рухнула спиленная сосна, и он не успел увернуться.

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Трагическое происшествие случилось 28 декабря в лесу возле деревни Семашки. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию Лидской районной больницы, но врачам не удалось его спасти. У молодого человека, кроме переломанного позвоночника, произошло сильное внутрибрюшное кровотечение.
 
В отношении бригадира строительной бригады Следственный комитет возбудил уголовное дело.  Предполагается, что в ходе работ были нарушены нормы технической безопасности. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
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