В лесу Лидского района из-за упавшей сосны погиб 20-летний парень

В Лидском районе (Гродненская область) погиб 20-летний парень, сотрудник одной из строительных бригад сельскохозяйственного предприятия, который работал на валке леса. Внезапно на рабочего рухнула спиленная сосна, и он не успел увернуться.

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Трагическое происшествие случилось 28 декабря в лесу возле деревни Семашки. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию Лидской районной больницы, но врачам не удалось его спасти. У молодого человека, кроме переломанного позвоночника, произошло сильное внутрибрюшное кровотечение.

В отношении бригадира строительной бригады Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагается, что в ходе работ были нарушены нормы технической безопасности. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.