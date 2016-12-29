В Гродно предприниматель выманила у коллег и знакомых 6 млн долларов

Накануне, 28 декабря, в суде Ленинского района Гродно был оглашен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, которая выманила у своих коллег и знакомых в долг около 6 миллионов долларов. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией товара, с лишением права осуществлять предпринимательскую деятельность в течение 5 лет.

Жительница Гродно продавала товары на одном из рынков Гродно. С 2011 года по 2015-й она уговаривала знакомых и коллег одолжить ей максимально возможные суммы денег, чтобы закупить товар, оплатить таможенные платежи и развивать бизнес. Некоторым она обещала выплатить проценты.

Всего люди дали женщине в долг около 90 млрд неденоминированных рублей (на начало 2015 года – около 6 млн долларов). Однако предпринимательница не спешила возвращать занятые деньги, и потерпевшие стали обращаться за помощью в милицию. Всего 10 человек. Выяснилось, что в течение 2014 года женщина использовала деньги, чтобы заработать на валютно-обменных операциях, и получила крупный доход.

Действия обвиняемой были квалифицированы как завладение имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупном размере. Помимо этого, женщину признали виновной в предпринимательской деятельности, осуществляемой без госрегистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, пишет БелТА

На имущество женщины стоимостью 2,8 млрд неденоминированных рублей был наложен арест. Оно пойдет в счет возмещения долгов потерпевшим. Также с обвиняемой будет взыскано около 1,2 млрд рублей дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности.