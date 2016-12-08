Бесплатная резиденция Деда Мороза откроется в Минске

В Минске 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза с «волшебным» почтовым ящиком. Сказочный персонаж на две недели переедет в ТРЦ «Титан» на проспекте Дзержинского, где будет принимать от детей письма, вручать подготовленные родителями подарки, рассказали представители комплекса.

Резиденция Деда Мороза будет действовать на третьем этаже ТРЦ «Титан» с 24 декабря по 8 января. Родители смогут привести своих детей, чтобы те пообщались со сказочным персонажем и поделились своими мечтами и просьбами. Заодно можно будет сфотографироваться всей семьей на новогодней фотозоне.



Каждый ребенок сможет написать письмо, положить его в специальный ящик или передать в руки румяному седобородому старцу. Также будет конкурс рисунков, победители которого смогут бесплатно сходить в музей познавательных наук «Квантум».

Родители также смогут бесплатно устроить своим детям новогодний праздник. Дед Мороз, в частности, сможет развлечь ребенка, пока взрослые занимаются шоппингом, или вручить заранее подготовленный ими подарок. Кроме того, можно будет оставить номер телефона, чтобы получить личное смс-поздравление от Деда Мороза.



Открытие резиденции состоится 24 декабря в 12 часов. Детей и родителей ожидают концерт, детский показ мод, театральное представление, научное шоу, кулинарный мастер-класс, различные конкурсы с подарками и многое другое.



Традиция создавать новогодние зоны и проводить бесплатные мероприятия для детей пришла из торговых центров мира. «Сказочная резиденция поможет родителям создать детям праздничное настроение. Больше нет необходимости заказывать услуги Деда Мороза на дом или самому пытаться сыграть этого персонажа – достаточно лишь привести ребенка в «Титан» в любой день недели и при этом не платить ни копейки. Возможно, это позволить поверить в чудо не только детям, но и их родителям», – рассчитывают представители комплекса.



Резиденция Деда Мороза будет открыта в ТРЦ «Титан» ежедневно с 12 до 20 часов.