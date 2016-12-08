Audi показала тизеры спортивного кроссовера будущего Audi Q8 concept

На международном автосалоне NAIAS, который традиционно пройдет в Детройте в январе 2017 года, компания Audi впервые продемонстрирует новый концептуальный автомобиль Audi Q8 concept. Этот большой спортивный SUV, сочетающий в себе стремительный купеобразный силуэт с комфортом больших кроссоверов, в ближайшем будущем превратится в серийную модель, которая откроет для компании из Ингольштадта дверь в новый сегмент полноразмерных SUV.
«Audi Q8 concept выходит на передовую линию нашего модельного ряда Q. В его дизайне: спортивный характер и престиж», говорит главный дизайнер Audi Марк Лихте. «Одной из особенностей данного шоукара является необычно просторный – несмотря на заниженную крышу – интерьер с четырьмя одинаково комфортабельными сиденьями», - заявили в Audi.
Audi Q8 concept отличается от серийных моделей компании заметно увеличенной и выдвинутой вперед восьмиугольной радиаторной решеткой Singleframe в трехмерном дизайне. Многие стилистические элементы Q8 concept напоминают легендарную спортивную модель 80-х годов Audi Ur-quattro: к примеру, очень широкие задние стойки кузова с характерным наклоном и выпуклые рельефные крылья, акцентирующие внимание на крупных колесах и фирменном полном приводе quattro.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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