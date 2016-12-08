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23. 12. 2016

В России четверо мужчин умерли после употребления антифриза

Сразу четыре человека погибли в Еврейской автономной области России после того, как выпили антифриз, найденный на свалке, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"Один из погибших работал в сфере утилизации мусора на полигоне бытовых отходов. Он нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Попробовав содержимое, он решил, что оно пригодно для употребления в качестве алкоголя и принес ее с работы домой – говорится в сообщении. – Вечером того же дня он поделился находкой с приятелями, которые на протяжении почти двух дней употребляли найденное".

Вскоре у всех мужчин проявились одни и те же симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение села Ленинское, где позже скончались. Двое умерли дома.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Жидкость отправили на химическое исследование. По предварительным данным, это антифриз.

В Иркутске число умерших от отравления "Боярышником" выросло до 74 человек. Всего от отравления пострадали 122 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией спиртосодержащей продукции в стране вплоть до ее полного изъятия из торговли.

Источник: korrespondent.net

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