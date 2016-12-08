На католическое Рождество Украину засыпет снегом

В ближайшие два дня погода в Украине существенно не изменится. Однако в воскресенье, 25 декабря, в большинстве областей выпадет снег и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо.TV в пятницу, 23 декабря.

По ее прогнозам, сегодня в Украине существенных осадков не предвидится, местами возможен туман. Ожидается ветер западного направления.

Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза в восточной части, а на западе и юге воздух прогреется до 2 градусов тепла. На севере термометры будут показывать 1…6 мороза, а в центральных областях – от 4 мороза до 0.

Практические такие же погодные условия сохранятся и в субботу, 24 декабря.

Источник: korrespondent.net