МТС предложил услуги 4G жителям всех областных центров Беларуси

МТС первым среди белорусских сотовых операторов начал оказывать 4G-услуги во всех областных центрах Беларуси. До 31 января 2017 года абоненты компании могут воспользоваться приуроченной к этому событию акцией и опробовать технологию LTE бесплатно. В течение этого же срока мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с станет доступен клиентам МТС еще в 37 населенных пунктах страны.

Сегодня ощутить комфорт, который обеспечивает технология LTE, можно в каждом областном центре республики. Для этого абонентам МТС достаточно наличия 4G-смартфона или планшета. Трафик в сети LTE тарифицируется аналогично трафику 3G и 2G: пользоваться 4G можно в рамках пакетов, которые предусмотрены тарифными планами и интернет-услугами МТС, а также предложения «Открытый интернет».



В честь запуска 4G во всех областях Беларуси МТС объявил акцию «LTE тест-драйв», позволяющую абонентам с 4G-устройствами попробовать новый мобильный интернет бесплатно. До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.



Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство принудительно, выбрав в настройках связи режим «LTE/3G/2G». Проверить, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно с помощью USSD-команды *464#.



МТС предлагает своим абонентам не просто мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с, а целый комплекс инновационных услуг и сервисов, а также 4G-гаджеты на специальных условиях.



Технология LTE позволяет, помимо прочего, с комфортом просматривать «тяжелый» такой контент, как видео и фото в высоком разрешении, и поэтому открывает для пользователей «умных» устройств новые возможности. Так, клиенты МТС могут смотреть –дома и за его пределами – цифровое телевидение «МТС ТВ» с доступом к 50 популярным каналам и богатой функциональностью. А сервис «МТС Music», в свою очередь, помогает любителям музыки не расставаться с уже полюбившимися треками и делать новые музыкальные открытия.



Абонентам МТС также доступен широкий ряд смартфонов и планшетов с поддержкой LTE. Устройства ориентированы на разные категории пользователей и представлены во всех ценовых сегментах, поэтому выбрать подходящую модель может каждый. Кроме этого, оператор регулярно проводит акции, благодаря которым можно купить актуальный гаджет по сниженной цене и оформить его в выгодную рассрочку. Среди действующих специальных предложений МТС – новогодняя акция «Праздничные смартфоны», в которой участвуют десятки современных моделей.



«МТС всегда стремится соответствовать самым высоким стандартам качества и предоставлять своим абонентам передовые технологии и сервисы. Расширение географии 4G-услуг – один из важнейших шагов в этом направлении, ведь LTE в смартфоне или планшете означает новый уровень свободы и удобства для абонентов. Сегодня 4G от МТС могут пользоваться уже 75% городского населения Беларуси. В обозримом будущем мы предложим совершенно иные скорости мобильного интернета еще в десятках населенных пунктов по всей стране. И, видя положительные результаты эксплуатации LTE в столице, мы абсолютно уверены, что жители регионов также по достоинству оценят новую технологию», – отметил технический директор МТС Алексей Тяжких.



Опыт использования LTE в Минске, где МТС предложил услуги 4G в декабре прошлого года, свидетельствует о постоянно и быстро растущем интересе белорусов к высокоскоростному мобильному интернету. Всего за год в столичной сети LTE зарегистрировались более 170 тысяч клиентов оператора. За это же время основные показатели по трафику увеличились в 5 раз.



Положительный эффект от запуска LTE почувствуют не только владельцы устройств с поддержкой этой технологии, но и пользователи 3G-гаджетов. За счет перехода части активных абонентов мобильного интернета в сеть 4G нагрузка на сеть третьего поколения снизится, а скорости в ней повысятся.



Сегодня пользоваться 4G могут абоненты МТС из всех областных городов Беларуси. До конца января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 37 населенных пунктах, включая такие крупные районные города, как Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь и другие.