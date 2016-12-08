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23. 12. 2016

Путин: Я придумал строить Керченский мост

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 23 декабря заявил, что введение в эксплуатацию Керченского моста в 2018 году поспособствует развитию российско-украинских отношений в перспективе.

На вопрос, как назовут мост через Керченский пролив, он сказал: "Вы сами сказали, Керченский мост - это не я придумал. Я придумал его построить, а вы должны придумать, как его назвать".

Президент РФ отметил, что проекты по возведению моста были еще в царские времена и при СССР. А во время Второй мировой войны его построили фашистские оккупанты.

"Оккупанты его практически построили, но не должным образом, так как ледоколом его снесло", - добавил он. (Скорей всего Путин спутал ледокол с ледоходом. Во время Второй мировой некапитальный мост через Керченский пролив был разрушен ледоходом - ред).

"Я уверен и надеюсь, что произойдет нормализация отношений с Украиной, и мост будет полезен для развития российско-украинских отношений в будущем. Это очень востребованный инфраструктурный элемент", - отметил Путин.

 

Источник: korrespondent.net

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