Цифровой банк с обменом валют вошел в число любимых финприложений белорусов

Мобильное приложение INSYNC, позволяющее продавать и покупать валюту по одинаковому курсу, всего за полмесяца скачало более 7 тыс. пользователей. Новый цифровой банк вошел в топ-10 самых популярных у белорусов финансовых приложений в App Store и Google Play, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

Только в первые дни после запуска цифровой банк с функцией обмена валют попал в десятку самых скачиваемых среди белорусских владельцев iPhone. Чаще всего приложение загружают минчане, хотя около половины пользователей приходится на регионы.

«Интерес к INSYNC оказался выше наших ожиданий – в первый же день он возглавил рейтинг самых популярных финансовых приложений в App Store по Беларуси. Пользователи активно скачивают приложение, заказывают карточку «А-курс» и меняют валюту по лучшему курсу. Причем многие, кто воспользовался INSYNC, не были ранее клиентами Альфа-Банка. Это говорит о том, что приложение стало популярной платформой, которая интересна сама по себе», – отметили в Альфа-Банке.

До конца года INSYNC, как ожидается, скачает еще несколько тысяч человек. «Все они могут управлять счетами со смартфона, оплачивать услуги через ЕРИП, совершать платежи и валютные операции, не вставая с кресла. Более того, в следующем году приложение получит новые возможности», – обратили внимание разработчики.

Финансовое приложение INSYNC позволяет совершать операции со счетами и менять валюту по спецкурсу, который всегда ниже рыночного. Курсы покупки и продажи доллара остаются всегда одинаковыми для пользователей приложения. Для этого прямо в приложении надо оформить бесплатную карту «А-Курс», после чего ее бесплатно доставят курьером на дом. По умолчанию можно обменять до $300 в месяц, однако лимит можно докупить или расширить, если часто платить карточкой, а остаток – получить деньгами в виде кэшбэка.

С помощью мобильного приложения можно удаленно открыть счет в банке – достаточно лишь указать номер телефона и ФИО, приложив фото паспорта. Все операции также можно совершать в онлайн-режиме. В приложении действуют «умный» поиск по дереву ЕРИП, работающий по аналогии с Google. Чтобы найти услугу, надо лишь ввести в строку поиска назначение платежа или его получателя. Самые популярные платежи можно вывести в виде иконок на рабочий стол. Все операции на нем совершаются в стиле Drag&Drop – перемещением одной иконки на другую.

Приложение обладает повышенной защитой от взлома и утечки конфиденциальных данных. При этом разработчики сознательно отказались от идеи сложных логинов и паролей. Для входа в личный кабинет можно использовать шестизначный PIN-код, графический ключ или отпечаток пальца. Работает приложение на Android (версии 4.1 и выше) и iOS (версии 7.0 и выше), а скачать его можно в Google Play и App Store.