Сколько денег Беларуси нужно "украсть, откопать, найти" для $500 зарплаты – мнение экперта

Президент Беларуси поставил перед правительством задачу обеспечить среднюю зарплату в стране на уровне 500 долларов в месяц в 2017 году. И для этого разрешил прибегнуть к любым доступным методам по поиску необходимой суммы вплоть до «украдите, откопайте, найдите». Задача поставлена – надо выполнять, но здесь следует сделать ряд пояснений.

Первое, USD 500 – это начисленная заработная плата до уплаты подоходного налога, поэтому даже если мы и достигнем этой величины, по официальным данным, то “на руки” мы получим меньшую сумму. Второе – начисленная заработная плата рассчитывается на 1 среднесписочного работника. И это далеко не равнозначно любому работнику предприятия. Если упрощенно, то среднесписочный работник занят на полный рабочий день в течение всего месяца. А вот если 2 работника работают в день по 4 часа, то в статистике они будут отражены как 1 среднесписочный работник. И свои 500 долларов будут вынуждены разделить пополам. И у нас в стране таких работников предостаточно.

Какая у нас ситуация сложилась на момент проведения совещания?

Число среднесписочных работников в экономике в октябре составляло 2 861 807 человек.

Заработная плата в октябре равнялась BYN 722.9, или по среднему курсу за октябрь (1.9141) USD 377.7

Общий зарплатный фонд составил USD 1 080.8 млн. И это только за октябрь.

Если предположить, что никого сокращать не собираются, а значит численность работников останется неизменной, то при зарплате в USD 500 общий зарплатный фонд составит уже USD 1 430.9 млн.

Это означает, что на выполнение указания президента нужно дополнительно находить USD 350 млн долларов. Каждый месяц. Круглый год. И общая сумма уже составляет USD 4.2 млрд без налогов на фонд заработной платы, которые дополнительно потребуют еще USD 1.47 млрд. Сумма для Беларуси неподъемная, поскольку мы уже почти год не можем заплатить USD 400 млн за природный газ, что привело к снижению поставок нефти. А нефть для Беларуси – это один из ключевых ресурсов. И если страна не смогла найти деньги на газ и нефть, то как она сможет найти сумму на порядок большую?

Но можно пойти и другим путем. Сохранить фонд заработной платы в долларах, но распределить его по 500 долларов на работников, а лишних – сократить. В этом варианте денег хватит только на 2 161 809 среднесписочных работников, а 700 000 придется сократить, а значит этим путем мы не пойдем.

Что же произойдет? В декабре 2010 года на IV Всебелорусском народном собрании президент уже обещал, что к 2015 году зарплата приблизится к USD 1000 долларов в эквиваленте. Как мы все знаем, чуда не произошло. Мы за этот период пережили трехкратную девальвацию 2011 года, потом была девальвация в 2014-2015 году, и к 2015 году у нас зарплата не смогла достигнуть даже USD 500 в эквиваленте. Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий будет постепенное дальнейшее сокращение численности работников ибо нынешняя социально-экономическая модель экономики Беларуси новые рабочие места генерировать может только посредством закрытия большего количества старых рабочих мест, что доказывают данные по числу принятых и уволенных за последние два года. Зарплата особо увеличиваться не будет, ибо тогда население перестанет приносить валюту в обменные пункты. И как тогда Нацбанку обслуживать внешние кредиты? Ну а 500 долларов в 2017 году, как очень точно заметили пользователи интернета, будут получать те, кто в 2016 году получал большее USD 500. И то далеко не все.

Дмитрий Иванович, экономический обозреватель