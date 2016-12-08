Указ №60 не препятствует внедрению облачных технологий в IT-инфраструктуру

Под эгидой Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ) состоялся круглый стол, на котором обсуждались организационно-правовые аспекты внедрения облачных технологий в Республике Беларусь.
АКИТ провела круглый стол, в рамках которого обсуждались условия применения облачных технологий в Беларуси и направления, в которых следует совершенствовать законодательство РБ в отношении «облаков». По вопросам использования и развития облачных технологий свои позиции высказали вендоры, дистрибуторы и юристы. В мероприятии приняли участие представители оперативно-анали
«Сегодня Беларусь стоит на пути развития науки и инноваций. По итогам 2015 года ИТ-сектор увеличил свою долю в ВВП на 2,1%. Передовые информационные технологии, которые планируется внедрить в ближайшее время, а именно: 4D печать, интерфейсы «мозг-компьютер»
Наиболее распространенным
Участники круглого стола обсудили законодательные акты Беларуси по оказанию «облачных» услуг и уделили особое внимание Указу Президента Республики Беларусь № 60 от 1 февраля 2010 года «О мерах по совершенствовани
Участники пришли к единому мнению о необходимости совершенствовать законодательные акты в сфере облачных технологий, связанные с защитой личных данных и информации о государственных тайнах.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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