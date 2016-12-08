Суд в России постановил уничтожить Библию как террористическую

Во Владивостоке суд принял решение о конфискации и уничтожении религиозной литературы, в том числе Библии и Святого Евангелия. Об этом сообщает Credo.Ru.

Уничтожению подлежит литература, которая распространялась религиозной христианской организацией "Армия спасения". Примечательно, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны - РПЦ МП, равно как и другими христианами.

Как следует из материалов дела, в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылается на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября. Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, "без маркировки религиозной организации".

В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения, и ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. российских рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением литературы.

Источник: korrespondent.net