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27. 12. 2016

В Кремле пока не говорят, кто станет послом РФ в Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Турции, заявив, что в первый раз об этом слышит, передает телеканал Дождь.

"Первый раз слышу", – сказал пресс-секретарь президента России.

Песков заверил, что "пока каких-либо решений не принималось".

Ранее российские СМИ назвали Михаила Бабича вероятным кандидатом на пост посла России в Турции после убийства Андрея Карлова в Анкаре. Назначение должно состояться в начале 2017 года.

Летом нынешнего года Россия запрашивала у Украины агреман на назначение послом Михаила Бабича, но получила отказ.

Источник: korrespondent.net

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