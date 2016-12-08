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28. 12. 2016

Телеверсия ТВ-шоу «Народная Марка» Беларуси выйдет 8 января в эфире телеканала ОНТ

1 декабря состоялось знаковое событие уходящего года – Церемония награждения брендов-победителей Премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси – концертное шоу «Народная Марка» с участием звезд белорусской эстрады. Награждение сопровождалось выступлениями известных музыкальных групп и исполнителей: NAVI, Виталий Воронко, Алексей Гросс, Александр Солодуха, Дядя Ваня и др. Именно в этот день стали известны победители, призеры и финалисты Премии в сфере продовольственных, непродовольственных товаров и услуг по мнению белорусских потребителей.

Всего объявлен 61 бренд-победитель, эти бренды сформировали своеобразный «клуб» обладателей титула «Народная Марка», продукции и услугам которых отдали предпочтения белорусские потребители. Всего среди участников - 107 брендов в 76 номинациях, что стало рекордным показателем за все время существования Премии.

Мы рады сообщить, что телеверсия Церемонии награждения Премии – праздничное ТВ-шоу «Народная Марка» с вручением высоких наград победителям – выйдет в эфире телеканала ОНТ в воскресенье 8 января в 14:30. Планируйте свое время перед экранами телевизоров, желаем приятного просмотра!

Еще раз поздравляем победителей Премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси!

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