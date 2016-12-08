Отгрузки Huawei P9/P9 Plus превысили 10 млн единиц

Смартфон с двойной камерой Leica стал самым популярным смартфоном 2016 года и первым флагманским девайсом, отгрузки которого превысили отметку в 10 миллионов единиц

Как сообщила Huawei Consumer Business Group (CBG) в официальном пресс-релизе, общее количество отгрузок смартфонов Huawei P9/P9 Plus по всему миру составило более 10 миллионов единиц. Достигнутые результаты вывели флагманский смартфон в топ устройств компании, в то время как для самой компании Huawei они стали ключевым моментом как с точки зрения продукта, так и с точки зрения перспектив развития бренда. Несмотря на некоторую пассивность глобального рынка смартфонов в 2016 году, Huawei P9 и P9 Plus показали впечатляющие результаты в сегменте премиум-устройст в. Это качественный прорыв, которым увенчались успехи инвестиционной кампании Huawei на международных рынках.

Смартфоны Huawei P9/P9 Plus были анонсированы в апреле 2016 года и стали первыми флагманами, разработанными совместно с легендарным германским брендом Leica. Благодаря такому сотрудничеству был установлен новый эталон качества для камеры смартфона, а пользователи получили возможность делать потрясающие фотографии на телефон.

С момента старта продаж Huawei P9 и Huawei P9 Plus мгновенно стали хитом продаж. Глобальные отгрузки Р9 достигли 2,6 миллионов единиц всего за шесть недель. И спустя восемь месяцев Huawei P9 не теряет популярности, признание и высокую оценку как со стороны экспертов, так и со стороны пользователей удостаиваются камера, дизайн и технические характеристики флагмана. В дополнение к полученным престижным наградам, в числе которых приз Европейской Ассоциации изображения и звука (European Image and Sound Association, EISA) в номинации «Лучший европейский смартфон для потребителей 2016-2017» и CES Asia в номинации «Лучшее устройство для персональных вычислений», Huawei P9 также получил положительные отзывы от нескольких сотен ключевых международных СМИ, которые назвали смартфон лучшим выбором для пользователей, для которых важно иметь устройство с лучшей камерой.

Благодаря высокой популярности Huawei P9 и Huawei P9 Plus, а также уверенным продажам Mate 8 и Mate 9 компания Huawei значительно увеличила свою долю на глобальном рынке смартфонов премиальных устройств. По итогам третьего квартала 2016 года Huawei отгрузил 33,59 миллионов смартфонов, на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года; на устройства среднего и верхнего ценового сегмента пришлось около 44% отгрузок. Доля рынка Huawei на сегодняшний день составляет около 15% в 30 странах и около 20% в 20 странах. Существенного увеличения доли компания добилась на ключевых рынках – это Великобритания, Франция и Германия.

Узнаваемость бренда Huawei в мире также выросла. В 2016 году Huawei поднялся на 72 место в «Топ-100» мировых брендов рейтинга Interbrand – на 16 позиций выше по сравнению с 2015 годом. Также Huawei вновь вошел в список 100 самых дорогих брендов по итогам рейтинга, проводимого Brand Z, и занял 50 место (в прошлом году бренд находился 70-м месте). Дополнительно, по статусу на ноябрь, по данным исследования GfK, Huawei был назван «Лучшим брендом потребительской электроники» и «Лучшим брендом 2016 года в рейтинге китайских брендов».