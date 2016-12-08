Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

Новым председателем Государственного пограничного комитета Беларуси стал Анатолий Лаппо. Указ о назначении подписал 29 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе глав государства.
Анатолий Лаппо был заместителем председателя ГПК Беларуси с 2008 по 2016 годы. До этого в течение 4 лет руководил Сморгонским пограничным отрядом.
Как сообщал Телеграф, днем ранее с поста руководителя Госпогранкомитета был уволен Леонид Мальцев.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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