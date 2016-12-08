Лукашенко назначил нового главу Госпогранкомитета

Новым председателем Государственного пограничного комитета Беларуси стал Анатолий Лаппо. Указ о назначении подписал 29 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе глав государства.

Анатолий Лаппо был заместителем председателя ГПК Беларуси с 2008 по 2016 годы. До этого в течение 4 лет руководил Сморгонским пограничным отрядом.

Как сообщал Телеграф, днем ранее с поста руководителя Госпогранкомитета был уволен Леонид Мальцев.