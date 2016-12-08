Задержаны сторонники ИГИЛ, готовившие теракты в Москве

В Дагестане (Российская Федерация) задержаны семеро сторонников Исламского государства (ИГ), готовивших теракты в московском регионе.
По информации источника РИА Новости в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, у задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельному взрывному устройству.
В ФСБ утверждают, что задержанные действовали по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. Теракты готовились в новогодние праздники. Большинство задержанных – выходцами Хасавюртовского района республики, имеющие отношение к хасавюртовской бандитской группировке.
Источник: korrespondent.net
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