Белорусский Дед Мороз оказался мультимиллионером

Состояние белорусского Деда Мороза, по приблизительным оценкам, может составлять $3 млн. Накануне праздников в Альфа-Банке (Беларусь) провели новогоднее исследование кредитоспособности известного сказочного персонажа.

Основные доходы Деду Мороза обеспечивает его поместье в Беловежской пуще, которую ежегодно посещает около 150 тыс. человек. Вход на территорию резиденции платный, равно как и экскурсия по комплексу. «Если рассматривать поместье как успешный туристический бизнес, то даже при самом осторожном мультипликаторе речь идет о рыночной стоимости около $2,5-3 млн. Приблизительно на такую сумму сможет рассчитывать Дед Мороз, если решит продать актив и избавить себя от новогодних хлопот», – отмечает директор департамента массового бизнеса Альфа-Банка (Беларусь) Александр Бобко.



При оценке состояния Деда Мороза учтена стоимость его недвижимости. Поместье занимает около полутора десятка гектаров в национальном парке и различные постройки, в том числе хату Деда Мороза, терем Снегурочки, волшебную мельницу и скарбницу. Рыночная стоимость земельного участка и строений находится в прямой зависимости от туристического потенциала. Сказочный персонаж – не только магнит для туристов, но и основная ценность, обеспечивающая рост стоимости недвижимых активов.



Если Дед Мороз вдруг захочет взять кредит, то в Альфа-Банке ему готовы выделить $2 млн. «Дед Мороз – надежный кредитополучатель: с большим опытом работы на рынке и хорошей репутацией. Он по-прежнему навевает теплые воспоминания у взрослой аудитории и, конечно, продолжает радовать детей. Так что лимит доверия к нему почти безграничный. И не страшно, что за него может поручиться только Снегурочка, а бизнес у него сезонный – в конце концов, он может стукнуть о пол волшебным посохом и погасить любой кредит», – улыбается представитель банка.



В сравнении с другими сказочными персонажами белорусский Дед Мороз ведет достаточно скромный образ жизни. Так, резиденция Санта-Клауса в Лапландии включает мастерскую, музей, рестораны, оленью ферму и даже парк развлечений.



В Альфа-Банке подчеркивают, что предложенная оценка состояния сказочного персонажа во многом условна. «Гораздо важнее, что для детей Дед Мороз бесценен, потому что воплощает веру в чудеса. В Новый год самое время задуматься о чем-то более важном», – считает Александр Бобко.