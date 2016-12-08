Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 12:42
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

Авария Ту-154. Следствие отбросило версию теракта

Версия о теракте на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России не находит подтверждения. Об этом агентству Интерфакс сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", – сказал собеседник агентства.

Также среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", – сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", – уточнил собеседник агентства.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. На борту было 92 человека, все они погибли.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Россия
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.