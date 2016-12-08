Авария Ту-154. Следствие отбросило версию теракта

Версия о теракте на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России не находит подтверждения. Об этом агентству Интерфакс сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", – сказал собеседник агентства.

Также среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", – сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", – уточнил собеседник агентства.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. На борту было 92 человека, все они погибли.

Источник: korrespondent.net