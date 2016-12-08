"Может, я не тем занимался". Лукашенко признал провал Года культуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов 30 декабря, что не заметил ничего выдающегося в культурной жизни страны в 2016 году, который был объявлен Годом культуры. По его словам, "не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как Год культуры".
Глава государства пояснил, что когда год объявляется, например, Годом культуры, что все ждут каких-то достижений, чего-то великого в этой отрасли.
"Может быть, я был слишком отвлечен, занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу", - сказал Александр Лукашенко и констатировал, что "для культуры это был обычный год".
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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