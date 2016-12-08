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30. 12. 2016

"Может, я не тем занимался". Лукашенко признал провал Года культуры

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов 30 декабря, что не заметил ничего выдающегося в культурной жизни страны в 2016 году, который был объявлен Годом культуры. По его словам, "не хотелось бы, чтобы будущий Год науки прошел так, как Год культуры".

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Глава государства пояснил, что когда год объявляется, например, Годом культуры, что все ждут каких-то достижений, чего-то великого в этой отрасли.

"Может быть, я был слишком отвлечен, занимался больше другими проблемами, но выдающегося ничего вспомнить не могу", - сказал Александр Лукашенко и констатировал, что "для культуры это был обычный год".

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