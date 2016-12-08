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30. 12. 2016

Стрельба на границе с Украиной: задержан вооруженный мужчина

Белорусские пограничники в среду, 29 декабря, задержали вблизи границы с Украиной вооруженного ружьем мужчину. Его заметили в 400 метрах от границы, однако нарушитель попытался скрыться.

Как рассказали в Государственном пограничном комитете Беларуси, заметив наряд пограничников, мужчина побежал в сторону Украины и не реагировал на требования остановиться.

В результате старший погранотряда произвел два предупредительных выстрела в воздух из пистолета, и лишь после этого убегавший мужчина остановился и сдался пограничникам.

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