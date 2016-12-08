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30. 12. 2016

Беларусь обнародовала новые ставки визового сбора для Прибалтики, Польши, Сербии и Японии

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало новые ставки визовых сборов для граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, которые будут действовать с 1 января 2017 года.

Наименование консульского действия

Ставка консульского сбора (евро)

 

для граждан Латвии,
Литвы,
Польши,
Эстонии

для граждан Японии, Сербии

Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы (тип В):

однократной

10

0

двукратной

15

0

групповой однократной (с человека)

10

0

групповой двукратной (с человека

18

0

многократной

35

0

 

 

 

Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной визы (тип С):

однократной

25

0

двукратной

35

0

групповой однократной (с человека)

10

0

групповой двукратной (с человека)

18

0

многократной

60

0

 

 

 

Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной визы (тип D):

 

60

0

Исчерпывающая информация о визовых сборах размещена на сайтах загранучреждений Беларуси.

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При рассмотрении ходатайств иностранцев о выдаче виз Республики Беларусь применяются повышенные ставки консульского сбора:

– на 100 процентов – при рассмотрении визовых запросов загранучреждениями Республики Беларусь в срочном порядке (в течение 2 рабочих дней);

– на 50 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых отсутствуют белорусские загранучреждения;

– на 200 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых расположены белорусские загранучреждения.

От консульского сбора за рассмотрение ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь освобождаются несовершеннолетние иностранцы (до 14 лет).

  • Разное:
  • Визы
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  • МИД
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