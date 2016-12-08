Беларусь обнародовала новые ставки визового сбора для Прибалтики, Польши, Сербии и Японии

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало новые ставки визовых сборов для граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, которые будут действовать с 1 января 2017 года.
|Наименование консульского действия
|
Ставка консульского сбора (евро)
|
|
для граждан Латвии,
|
для граждан Японии, Сербии
|
Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы (тип В):
|
однократной
|
10
|
0
|
двукратной
|
15
|
0
|
групповой однократной (с человека)
|
10
|
0
|
групповой двукратной (с человека
|
18
|
0
|
многократной
|
35
|
0
|
|
|
|
Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной визы (тип С):
|
однократной
|
25
|
0
|
двукратной
|
35
|
0
|
групповой однократной (с человека)
|
10
|
0
|
групповой двукратной (с человека)
|
18
|
0
|
многократной
|
60
|
0
|
|
|
|
Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной визы (тип D):
|
|
60
|
0
Исчерпывающая информация о визовых сборах размещена на сайтах загранучреждений Беларуси.
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При рассмотрении ходатайств иностранцев о выдаче виз Республики Беларусь применяются повышенные ставки консульского сбора:
– на 100 процентов – при рассмотрении визовых запросов загранучреждениями Республики Беларусь в срочном порядке (в течение 2 рабочих дней);
– на 50 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых отсутствуют белорусские загранучреждения;
– на 200 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых расположены белорусские загранучреждения.
От консульского сбора за рассмотрение ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь освобождаются несовершеннолетние иностранцы (до 14 лет).
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