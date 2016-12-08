Беларусь обнародовала новые ставки визового сбора для Прибалтики, Польши, Сербии и Японии

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало новые ставки визовых сборов для граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, которые будут действовать с 1 января 2017 года.

Наименование консульского действия Ставка консульского сбора (евро) для граждан Латвии,

Литвы,

Польши,

Эстонии для граждан Японии, Сербии Рассмотрение ходатайства о выдаче транзитной визы (тип В): однократной 10 0 двукратной 15 0 групповой однократной (с человека) 10 0 групповой двукратной (с человека 18 0 многократной 35 0 Рассмотрение ходатайства о выдаче краткосрочной визы (тип С): однократной 25 0 двукратной 35 0 групповой однократной (с человека) 10 0 групповой двукратной (с человека) 18 0 многократной 60 0 Рассмотрение ходатайства о выдаче долгосрочной визы (тип D): 60 0

Исчерпывающая информация о визовых сборах размещена на сайтах загранучреждений Беларуси.

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При рассмотрении ходатайств иностранцев о выдаче виз Республики Беларусь применяются повышенные ставки консульского сбора:

– на 100 процентов – при рассмотрении визовых запросов загранучреждениями Республики Беларусь в срочном порядке (в течение 2 рабочих дней);

– на 50 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых отсутствуют белорусские загранучреждения;

– на 200 процентов – при рассмотрении главным консульским управлением визовых запросов иностранцев, в государствах государственной принадлежности или обычного места проживания которых расположены белорусские загранучреждения.



От консульского сбора за рассмотрение ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь освобождаются несовершеннолетние иностранцы (до 14 лет).