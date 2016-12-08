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30. 12. 2016

МНС: более 16 тыс. "тунеядцев" заплатили почти 2,5 млн долларов налога

Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало обновленные данные о гражданах, не участвовавших в финансировании госрасходов в 2015 году (так называемых тунеядцах). По данным МНС, "налог на тунеядство" в Беларуси уже заплатили более 16 тыс. человек

В бюджет перечислено данных платежей на общую сумму 4,8 млн рублей (около 2,5 млн долларов).

Как передавал Телеграф, ранее налоговая служба сообщила, что извещения о необходимости уплатить сбор на финансирование госрасходов за 2015 год высланы 240 тыс. белорусов.

Также МНС планирует доработать декрет «О предупреждении социального иждивенчества» и продлить сроки выдачи извещений до 20 января 2017 года и уплаты сбора до 20 февраля.

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